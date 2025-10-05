2025Ç¯10·î3Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãÏÂ²Î»³DAY¡ä¤Ë¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈHYDE¤¬¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ìEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÈMatsuri¡É¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¡ãHYDE [INSIDE] LIVE EXPO 2025 OSAKA,KANSAI,JAPAN -WAKAYAMA DAY-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¶ÌÃÖÀ®¼Â¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈËüÇî¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ìó1Ëü5Àé¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£Æ±¸ø