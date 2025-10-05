2024Ç¯½Õ¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤ÎÉü³è¸ø±é¡ãTHE REVIVAL OF SADNESS¡ä¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Sadie¡£Æ±Ç¯¡¢2ºî¤ÎºÆÏ¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE REVIVAL OF SADNESS¡Ù¡ØTHE REVIVAL OF DARKNESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢9·î¤Ë¤Ï¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2025Ç¯1¡Á4·î¤Ë20¼þÇ¯µ­Ç°¥Ä¥¢¡¼¡¢3·î¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡¢6·î¤ËFC¸ÂÄêÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤È¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓJAPAN PAVILION HALL A¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î