CYBERJAPAN DANCERS¤Ë½êÂ°¤¹¤ëHARUKA¤¬¡¢9·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ HARUKA¡Ö½µ´©SPA!¡× ¡Ö½µ´©SPA!¡×10·î7Æü¹æ HARUKA¤¬¿Íµ¤ÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢»£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¤Î¾ïÏ¢¤Î·Ý¿Í¡¦¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÂçÃÀ¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ÉñÂæ¤Ï¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤¿»þ¤ËÎÙ¤ÇÀ¼³Ý¤±¤Æ¤­¤¿Èþ½÷¡£¤½¤ó