¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥° ¥·¡¼¥º¥ó4 #12(LE SSERAFIM/¥­¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥µ¥¯¥é)¡× 10·î18Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"¡×¤¬Ëë³«¤±¤¹¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÀä¤¨¤ºµ±¤­¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÈà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"K-POP¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É"¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¸ü¤ß¤È¼ÂÀÓ¤Ï¡¢9·î25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿"¥Ü¥¤¥×¥é2"¤³¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë