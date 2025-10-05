¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°­Ëâ¡Ù¡Ê2006¡Ë¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥éー¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¡¢µð¾¢¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¼ÂÏÃ±Ç²è¡ØAlone at Dawn¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¥À¥ó¡¦¥·¥ê¥ó¥°¡õ¥í¥ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÊÆÆÃ¼ìÉôÂâCCT »Ë¾åºÇ°­¤ÎÅ±ÂàÀï¡Ù¡ÊË®ÌõÈÇ