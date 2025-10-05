Ê¡²¬¸©·Ù¾®ÁÒËÌ½ð¤Ï5Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¹á½Õ¸ý1ÃúÌÜ¤Î¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±Ø¤Ç4Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤¬ÃË¤«¤éÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï30¡Á40Âå¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥ÄÃåÍÑ¡£