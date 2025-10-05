»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Ç¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì 10¥áー¥È¥ëÄ¶¤ÎÄÅÇÈ¤«¤é¡ÖÈòÆñ·±Îý¡×É¸¹â40¥áー¥È¥ë¤Î¹âÂæ¤Ø¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É¥ëー¥È³ÎÇ§ »°½Å¡¦µªËÌÄ® ·±Îý¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ10¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÁÛÄê¤Ç¡¢µªËÌÄ®¤¬ÃÏ°è¤Î¼«¼çËÉºÒ²ñ¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤¬¿»¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÁê²ìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½150¿Í¤Î