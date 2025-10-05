３日、重慶市渝中区の「映えスポット」李子壩（りしは）で記念撮影するカナダ人観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶10月5日】中国重慶市では独特の都市景観と風土、人情が外国人観光客らを引き付け、多くの人がグルメや観光スポット巡り、文化体験を楽しんでいる。中国はここ数年、インバウンド政策の適正化を継続し、外国人観光客の利便性を高めてきた。海外の交流サイト（SNS）では「中国旅行攻略法」や「