Ï¢ºÜ¡ÖËÙ¹¾¾½ÂÀ¤¬¸«ÄÌ¤¹¡ØVRChat¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×Âè1²ó¡§Á°ÊÔ ¥Ü¥«¥íP¡¦ºîÊÔ¶Ê²È¡¦¥Ùー¥·¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä²»³Ú²È¡¦ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡£²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì°ìÎ®¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥½ー¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØVRChat¡Ù¤À¡£ ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡ØVRChat¡Ù¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÙ¹¾¡£ÉáÃÊ¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢VR¤ÎÀ¤³¦