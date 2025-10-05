長崎ヴェルカは、今夏退団した髙比良寛治（現・秋田ノーザンハピネッツ）が代表理事を務める「社団法人Sky’s the limit」との業務提携を発表した。クラブ創設メンバーであり、初代キャプテンの一人としてチームを支えた髙比良が、新天地に移籍後も形を変えて古巣および地元・長崎のバスケットボール界に貢献していく。 長崎県出身の髙比良は、2021年のクラブ創設から2025年まで