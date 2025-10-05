¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¥¯¥ß¥³¡Ê71¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¸þ¤±¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£¥¯¥ß¥³¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÆüËÜ½é¤Î½÷À­ÁíºÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£64ºÐ¤ÈÊ¹¤­¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ãÌ³¤ò»×¤¦¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¿²¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¹â»Ô»á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹â»Ô