µÈËÜ¶½¶È¤ÈABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5Æü¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü1521ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2²óÀï¤ÏÌÀÆü¡¢6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï8·î1Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢º£Ç¯¤Ï»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦ºë¶Ì¡¦Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹­Åç¡¦Ê¡²¬¡¦²­Æì¤Ë°¦É²¤ò²Ã¤¨¤¿·×13ÃÏ¶è¤Ç1²óÀï¤ò¼Â»Ü¡£15Ç¯¤ËÉü³è¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¡¢20²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÂç