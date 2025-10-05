¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¬¤óÀ¬°µ¸©Ì±¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬£´Æü¡¢º´²ì»ÔÅ·¿À¤Î¥¢¥Ð¥ó¥»¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£è£ï£í£å¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÌÚ»³Íµºö¤µ¤ó¤¬¡¢¤¬¤ó¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£¡Ö¤¬¤óÀ¬°µ·î´Ö¡×¡Ê£¹·î¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º´²ì¸©·ò¹¯¤Å¤¯¤êºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¥¬¥ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Á¼«Ê¬¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿Ì´¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿ÌÚ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢£³£¶ºÐ¤Î»þ¤Ë¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¡£¼ê½ÑÁ°