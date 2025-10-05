楽天は5日、6日からはじまるみやざきフェニックスリーグに参加するメンバーを発表した。▼ 投手荘司、小孫、中込、弓削、江原、松井友、津留粼、坂井、大内、柴田、古賀▼ 捕手堀内、石原、水上、江川▼ 内野手山田、入江、陽柏翔、辰見、平良、永田、岸本▼ 外野手小郷、吉野、前田※参加選手は入れ替え、変更の可能性あり※上記メンバーは途中から参加するメンバーも含む