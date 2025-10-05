6²ó3¼ºÅÀ¤ÇPS½é¾¡Íø¡Ä¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î1µå¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢4»°¿¶1»Íµå¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÀï¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ìÌä°ìÅú