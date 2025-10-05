映画「アベンジャーズ」シリーズや、マーベルドラマ「ワンダヴィジョン」のヴィジョン役などで知られる俳優のポール・ベタニーは故ヒース・レジャーさんを思い出して辛くなるため、2001年作「ROCK YOU!」を見られないという。2008年に過失による薬物中毒で他界したヒースさんの初主演作でもある同作で共演したポールだが、1度しか見たことがないため、内容を思い出せない