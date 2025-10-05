¶õ¼ê²È¡¦º´ÃÝ²í¾¼¡Ê£¶£°¡Ë¤¬º£Ç¯¡¢³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸£´£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶õ¼ê²È¤ò»Ö¤·£±£µºÐ¤Ç¡ÖÀµÆ»²ñ´Û¡×¤ËÆþÌç¡£¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ°Û¼ï³ÊÆ®µ»¤Î¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤È³«Âóº²¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç°ìÈÌÂç½°¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¤Î¶½¹Ô¤Ï¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ÄêÀâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´ÃÝ¤ÎÂ¸ºß¤¬¾ï¼±¤òÊ¤¤·£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÎ©¤Áµ»·Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡½£±¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¿Íµ¤¤ÏÊ¨Æ­¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïº´ÃÝ¤¬¥­¥Ã¥¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿