½÷Í¥¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡Ê23¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖInto The Light¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇ¡£¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¡¢°áÁõ¤ä¥í¥±ÃÏ¤Î¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤­¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®ºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á°ºî¡Öas is¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ï²­Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¡¢º£ºî¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¼Æü¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ»£