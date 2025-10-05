¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÀÐÀî¸©¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÉð²ÈÊ¸²½¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÐÀî¸©¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¼Ô¤äÊ¸¿Í¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢Èþ½ÑÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¹©·ÝÉÊ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â½îÌ±¤¬²Ã²ì¤ÎÅÂÍÍ¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤ò·É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀÐÀî¸©¿Í¤ÎÆÃ¿§¤È¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤¬ÊÝ¼éÅª¤ÊÂÎ¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾®µþÅÔ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÁÅýÊ¸²½