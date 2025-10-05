¡ÚÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿­¤Ð¤¹¡ª¥×¥ì¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦±Ê°æÀµÉ§»á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´ë²è¡£¤µ¤Æº£²ó¤ÏÈ©¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤¿¤¤½÷À­¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡½¡½¡£¡Ú¤ªÇº¤ß¡ÛÈ©¹Ó¤ì¡¢¥·¥ß¡¢¥·¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£È©¤¬¼ãÊÖ¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê£´£°Âå½÷À­¡Ë¡Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¼ó¤«¤é²¼¤Ï·ý¤Ç¡¢´é¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç»É·ã¤ò¡ª¡Ú²òÀâ¡ÛÈþÍÆ´ï¶ñ¤Ï¹â²Á¤ÊÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤­¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸