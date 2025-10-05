¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÏÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤òÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÃæÁ¾º¬¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤é¼«¤é¤Ë¶á¤¤µÄ°÷¤é¤È¤â²ñÃÌ¤·¡¢¿Í»ö¤äº£¸å¤ÎÀ¯¼£ÆüÄø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç»Ù»ý¤·¤¿ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë¶á¤¯¡¢ºâÌ³