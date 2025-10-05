·ÝÇ½¿Í¤äÍ­Ì¾¿Í¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤ä¾­ÍèÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥° supported by DmMiX¡×¤Ï¡¢¡Ö20¡Á34ºÐÃË½÷¤¬Áª¤Ö20Âå½÷Í¥¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡¢½÷À­¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ïº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¼ã¤µ¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤óÆ±¼Ò¤Ï¡¢°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍ­Ì¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎ