¡ü³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¡Ö¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ò²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë 2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£8·î16Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¤Ï25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¸öÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶­¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¸öÅÄÐÔÌ¤»£±Æ:ÄÕÌîÍµ¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥­¥å¡¼¥Æ¥£