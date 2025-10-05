ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È²ÈÂ²¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥È¥­¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¥È¥­¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤¾¾Ìî²È¤Ï