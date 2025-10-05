SDN48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ä¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢25ºÐ¤ÇSDN48¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤Þ¤Ç¤ÎÌó3Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÈÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¡É¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡Ä¸µSDN48¡¦¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢SDN48²ÃÆþ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈë