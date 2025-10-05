「結婚したいのに、彼がなかなか動いてくれない…」と焦る女性は少なくありません。でも実際、男性が結婚の意思を固めるのは、ドラマチックな瞬間ではなく日常の何気ない一コマなのです。そこで今回は、男性が「この子となら結婚したい！」と感じてしまう女性の特徴を紹介します。一緒にいて気が楽男性が結婚相手に求めるのは、ドキドキよりも「ホッとする時間」。無理にテンションを上げなくても自然体で過ごせる女性は、男性にと