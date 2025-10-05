実は男性が密かに「彼女とはちょっと距離を置こう」と思う瞬間には共通点があるんです。しかもそれは、女性本人が無意識のうちにやってしまっている行動であることも。そこで今回は、男性の気持ちが冷める「女性のNG行動」を紹介します。ネガティブ発言の連発愚痴や不安を打ち明け合うのは信頼の証。でも、会うたびに仕事の愚痴や「私なんて…」が口をつくと、男性は「癒されない」と感じてしまいます。男性には、やはりポジティブ