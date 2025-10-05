長野県は３日、サンプロアルウィン（松本市）の利用を中止すると発表した。バックスタンド側の鉄骨部材が落下し、観客席の一部が破損したという。利用再開のメドは立っておらず、松本山雅ＦＣのＪリーグ公式戦への影響も懸念される。県松本建設事務所によると、照明用の架台に付いていた鉄骨柱（長さ１１メートル、直径約２２センチ）が客席に落下し、７席が破損した。２日夕、工事関係者が発見した。人的被害はないという。