６日から始まるフェニックスリーグへ向け、阪神の藤川球児監督、コーチ、選手らが宮崎へ出発した。１５日からのＣＳファイナルまで期間が空くため、貴重な実戦機会となる。坂本、梅野ら捕手陣を中心に１軍メンバーも多く名を連ねた。宮崎へ向かったメンバーは以下の通り。【投手】早川、富田、湯浅、桐敷、石黒、岡留、島本【捕手】梅野、坂本、栄枝、中川【内野手】小幡、熊谷、木浪、高寺、原口、糸原、植田、ヘル