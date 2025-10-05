¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Îø°¦¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤âÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤À¤±¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í²èÌÌ±Û¤·¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥â¥Æ¤ë½÷À­¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ë­¤«²èÌÌ±Û¤·¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È¿±þ¤¬Âç¤­¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Æ¤ë½÷À­¤Ïð÷¤­¤ä¾Ð´é¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÉ½¾ð¤¬¼«Á³¤ËË­¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÃæ¤Ë¡ÖÈà½÷¡¢ÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó