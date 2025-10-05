『王が猫になった』（森繁拓真/幻冬舎コミックス）第1回【全10回】この記事の画像を見るある朝、ウィスペリア王国の王様が寝室から忽然と姿を消し、一匹の真っ白な猫になっていた。しかしこの国では、猫は厄介な魔物として恐れられていた。城中がパニックに陥る中、近衛兵長のセージは皆が恐れる「魔女」に助けを求める。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、そしてトイレ――。誰も知らない、傍若無人な猫の生態に振り回されな