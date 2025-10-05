◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースが、敵地でフィリーズに逆転勝ちし、地区シリーズ初戦をつかんだ。「１番・投手兼ＤＨ」でポストシーズン初先発だった大谷翔平投手（３１）は２回無死一、二塁でリアルミュートに右中間へ、右翼手のＴ・ヘルナンデスの怠慢とも思える守備もあって２点適時三塁打を浴びて先取点を