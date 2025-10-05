◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。4打席連続三振で迎えた第5打席は四球で歩いた。ドジャースは0―3の6回にE・ヘルナンデスの適時二塁打で1点差に迫ると、2―3の7回にはT・ヘルナンデスが逆転3ランを放っ