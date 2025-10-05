米フロリダ東部沿岸の海底から300年以上前に沈没したスペインの艦船に載せられていたものと推定される財宝が発見された。ニューヨーク・タイムズなど米国メディアは3日、難破船引き上げ専門業者1715フリートクイーンズジュエルズが今年夏にフロリダの海岸で現在の価値で約100万ドル（約1億4743万円）相当の金貨と銀貨合わせて1000枚以上を発見したと報道した。フロリダ海岸は1715年にスペインの艦船11隻が沈没したところで、2013年