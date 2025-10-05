6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。『車購入旅』で訪れた販売店で、新たな愛車の購入することを決めた。【場面カット】田村亮の“新愛車”…36年前・4.5万キロ極上のいすゞ“街の遊撃手”内外装全部見せ亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでに5台の旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんでき