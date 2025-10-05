【新華社南昌10月5日】中国江西省南昌市の南昌漢代海昏（かいこん）侯国遺跡博物館で、前漢時代に中国南部からベトナム北部を支配した地方政権、南越国に関する特別展「帝国南疆−西漢南越国歴史文化展」が開かれている。同館と広東省広州市の西漢南越王博物院の共催で、広州の南越王墓、南越国宮署遺跡出土の文化財125点（組）が江西省で初めて公開された。南越国と前漢の諸侯国、海昏侯国（初代は漢廃帝・劉賀）はいずれも前