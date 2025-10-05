プロ初セーブを挙げ、スミスとハイタッチする佐々木朗希(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で先勝した。1点を追う7回二死一、二塁からテオスカー・ヘルナンデスが逆転3ラン。ポストシーズン初登板初先発で6回3失点と粘った大谷翔平が勝利投手となった。【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬間をチェック痺れる2点差の最終回を締めたのが、新クローザー・佐