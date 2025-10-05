日本サッカー協会は10月５日、10月シリーズに臨む日本代表のメンバーで、板倉滉（アヤックス）が怪我のため不参加になることを発表した。なお、板倉に代わって橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）を追加で招集することも併せてリリースされた。このメンバー変更に、ネット上では以下のような声があがっている。 「代表のCB負傷率は深刻だね...」「まぁ怪我治すのが最優先よ」「板倉出られなくなったのは悲しいけど橋岡好きぃ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
- 2. 小泉孝太郎「心底ほっとしてる」
- 3. 草間容疑者 朝方に下半身を露出?
- 4. 進次郎陣営に「裏切り者12人」説
- 5. 草間容疑者 よほど異常な行動か
- 6. 高市氏の議員票 激増の理由解説
- 7. 「Aぇ！group」草間容疑者を逮捕
- 8. 芽郁「アダルト」で起死回生か
- 9. 家族3人殺害「やっと始まった」
- 10. 「極めて残念」高市氏選出に怒り
- 1. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
- 2. 進次郎陣営に「裏切り者12人」説
- 3. 「Aぇ！group」草間容疑者を逮捕
- 4. 家族3人殺害「やっと始まった」
- 5. 「極めて残念」高市氏選出に怒り
- 6. 死んだ被害者を見た 証言相次ぐ
- 7. 高市氏の「WLB」発言 議員も賛否
- 8. 地震速報（00:21）
- 9. 夫のために出産 2児の母の罪悪感
- 10. 見んな消えろ! ベビールーム独占
- 1. 石破氏 総裁選後に高市氏イジる
- 2. 新総裁「WLB」を捨てる決意表明
- 3. 日本維新の会 小泉氏敗北に落胆
- 4. 高市氏の「馬車馬」発言 困惑も
- 5. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
- 6. 高市早苗氏はどんな人? 経歴紹介
- 7. 麻生氏の本音は…スタジオ静まる
- 8. 高市氏 選出後のあいさつ全文
- 9. 高市氏の横でTVに映りまくり話題
- 10. 高市氏、裏金議員の起用に意欲 「適材適所で仕事をしてもらう」
- 1. 日本でカップ麺を購入 中国反響
- 2. 高市氏は「女性安倍」韓国報じる
- 3. 新常識がひっくり返る大発見
- 4. ネズミ大量発生 中国アイス店に
- 5. ラピダス 大口顧客を獲得
- 6. 「終戦が近づいたと感じる」
- 7. 「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る
- 8. BLACKPINKのロゼ 再び差別論争に
- 9. 中国 高市氏が自民党の新総裁に
- 10. 米国人クライマーが登攀中に死亡
- 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
- 2. 転職した35歳以上の厳しい現実
- 3. THE NORTH FACEが最大38%OFFに
- 4. 米オープンAI 日本企業に酷似か
- 5. 副業でAmazon配達員 メリットは
- 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 7. 黒字でも倒産 本当の理由解説
- 8. 知らなきゃ損する銅の実態
- 9. 勝間氏「家電」で生産性を上げる
- 10. 元CEO語る 乗客引きずり事件
- 1. 手間かからず袋麺 レンジで調理
- 2. Amazonセールが開幕 目玉商品は?
- 3. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
- 4. AmazonでAirpodsシリーズがSALE
- 5. 「ぐっすり眠れる」枕にヒミツ
- 6. AirPodsも Apple製品最大21%OFF
- 7. 医薬品やサプリメントが56％OFF
- 8. AI搭載ブラウザ 全世界に無料
- 9. 挿したままOKな小型SSDが登場
- 10. テクシーリュクスが最大39%OFFに
- 1. ドラフト会議 注目株3人の実名
- 2. 大谷翔平に敵地で大ブーイング
- 3. 大谷3失点 同僚の緩慢守備に不満
- 4. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
- 5. 大谷打席 TV越しにわかる異常さ
- 6. 大谷が6回3失点でPS初登板初勝利
- 7. 大谷大谷大谷大谷大谷 衝撃の1枚
- 8. ド軍に寝返り? 最悪の裏切りの声
- 9. 村上や才木ら「WBC全員辞退」か
- 10. 客が大声で騒ぎ退場 中国
- 1. 小泉孝太郎「心底ほっとしてる」
- 2. 草間容疑者 朝方に下半身を露出?
- 3. 草間容疑者 よほど異常な行動か
- 4. 高市氏の議員票 激増の理由解説
- 5. 芽郁「アダルト」で起死回生か
- 6. 草間容疑者 顔隠し留置先に移送
- 7. シューイチ 前日の放送内容謝罪
- 8. フジ番組内で草間容疑者の名連呼
- 9. 磯山さやか 悪い噂が出ない真相
- 10. 小沢一敬の写真流出「真相不明」
- 1. あちこちで排泄か 孤独死の実態
- 2. 40・50代におすすめ ZARAワンピ
- 3. 「孫のため」祖父母がやらかし
- 4. 「西帷子」はなんて読む？ひらがな6文字の岐阜県の地名！
- 5. 習い始めたばかりなのに「才能がないから、辞めさせる」ママ友よ、早過ぎない！？ そこには『複雑な親心』が
- 6. 4回目の離婚を報告 家族大笑い
- 7. セレブ家庭を襲う「狂気の同居」
- 8. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
- 9. 26日以降は売れない 会社員の謎
- 10. GWのきれいめシューズ 選び方