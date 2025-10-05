日本サッカー協会は10月５日、10月シリーズに臨む日本代表のメンバーで、板倉滉（アヤックス）が怪我のため不参加になることを発表した。なお、板倉に代わって橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）を追加で招集することも併せてリリースされた。このメンバー変更に、ネット上では以下のような声があがっている。 「代表のCB負傷率は深刻だね...」「まぁ怪我治すのが最優先よ」「板倉出られなくなったのは悲しいけど橋岡好きぃ