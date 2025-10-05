きょうは、近畿から東北ではくもりや雨となり、雷雨となる所もあるでしょう。その他の地域も雲が多く、所によりにわか雨がありそうです。あすは山陰から北陸、東北では、午前中はくもりや雨となりますが、午後は天気が回復する見込みです。東海や関東甲信では雲が多く、午後を中心に雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。きょうとあすの予想最高気温は、全国的に平年より高い所が多いでしょう。なお、台風21号は