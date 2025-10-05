友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場での恐怖体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・ハルカはお問いあわせセンターで働いています。そんな主人公には、疑問に思うことがあって……？それは会社の名簿にない名前・田村という人が、お客様の問い合わせに応えているということだった