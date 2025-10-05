李在明（イ・ジェミョン）大統領と妻キム・ヘギョン氏が出演したバラエティ番組が、大統領府の要請により放送が延期された。【写真】え、合成？李大統領、BTS・RM＆J.Y.Parkと3SHOT去る10月4日、JTBC側は「5日放送予定だったJTBC『冷蔵庫をよろしく』の秋夕（チュソク）特集は6日22時に編成が変更された」と明らかにした。大統領府はこれに関連して、「国家公務員が亡くなったことにより、全省庁が追慕する時間を過ごしている点を