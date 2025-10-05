自民党の総裁選の投開票が2025年10月4日に行われ、高市早苗前経済安全保障担当大臣が新総裁に選出された。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」高市氏は1回目の投票で国会議員票64票・党員票119票の計149票を得てトップに立った。小泉進次郎農水相との決選投票では、国会議員票149票・都道府県連票36票の計185票を獲得し、新総裁に選出された。自民党初の女性総裁だ。選出後の演説で、高市氏は「嬉しいというよりも、本当