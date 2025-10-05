テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49歳）が、10月4日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。ダイアン・津田篤宏の優しさエピソードの“裏側”を考察した。「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「売れているほど良い人が多い」という話