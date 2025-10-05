自分に自信があるのは素敵なことですが、過信するのは考えもの。「自称モテ男」というありがたくないレッテルを貼られないためにも、問題発言はさけたいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に「女の子をイラッとさせる『自称モテ男』の発言」を集めてみました。【１】「自分から女の子を誘ったことがない」など、それとなくモテアピールをする「じゃあ、どうして私程度の女と会いたがる