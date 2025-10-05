◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ナ・リーグ西地区覇者のドジャースが敵地で同東地区覇者のフィリーズに逆転勝ち。ワールドシリーズ連覇に向け、地区シリーズ初戦を制した。「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は６回３安打３失点９奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）初登板で初勝利を挙げた。２点リードの９