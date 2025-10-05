あなたは読めますか？突然ですが、「脆弱」という漢字読めますか？ニュースや専門的な文章、特にIT関連の話題などでよく見かける言葉ですが、普段の会話ではあまり使わないため、正確な読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ぜいじゃく」でした！「脆弱」という言葉は、もろくて弱いこと、また、抵抗力や耐久力がないことを意味します。「ぜい」は「もろい、弱い」という意味の漢字、「じゃく」は