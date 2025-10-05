あなたは読めますか？突然ですが、「御局」という漢字読めますか？歴史のドラマや時代小説などで見かけることがある言葉ですが、現代の職場でも使われることがあり、その意味や読み方は知っておきたいところです。「局」を「きょく」と読むことが多いですが、ここでは少し違います。気になる正解は……「おつぼね」でした！元々「御局」とは、宮中や江戸時代の大奥などで、個室（局＝つぼね）を与えられた身分の高い女官や奥女中を