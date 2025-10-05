【書評】『Tシャツの日本史』／高畑鍬名・著／中央公論新社／2200円【評者】武田砂鉄（フリーライター）年がら年中、Tシャツにサンダルで出歩き、対談相手から「キミは銭湯帰りみたいな格好をしているね」と言われた経験もある自分が読まないわけにはいかない一冊だ。ファッションの世界は「逆に」を繰り返しており、これがブームだったけど、これからは逆にこうするのがいい、となる。母親のタンスから引っ張り出して着てみたら