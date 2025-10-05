「ハッシー」の愛称で親しまれた元将棋プロ棋士の橋本崇載被告が2023年7月、元妻であるAさん、その父親であるBさんの2名に対する殺人未遂と住居侵入の疑いで逮捕・起訴された事件。9月22日より大津地裁にて裁判員裁判の公判が行われ、10月2日に懲役5年（求刑懲役10年）の実刑判決が言い渡された。【写真】犯行前、ホストにも挑戦していた金髪姿のハッシー。親権に関する自暴自棄なツイート内容も判決の理由として、「被害者に落