制作費削減にあえぐ各テレビ局が、テレビ東京の新たな戦略に驚きの声を上げている。9月28日に放送された「開運！なんでも鑑定団2時間SP」が横並びトップの視聴率を記録したのだ。＊＊＊【比較】鑑定は困難！文化庁のサイトに掲載された、贋作の疑いのある「土偶」とネットオークションで販売される「土偶」9月28日は日曜日だった。民放プロデューサーは言う。「関東地区では日曜12時54分から再放送をしているんですが、9月